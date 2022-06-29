更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力
生活

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
鴻海
首頁 / 產經

印度塔塔科技 加入MIH聯盟

2022/6/29 22:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海今天晚間在官方臉書貼文宣布，在汽車專業領域深耕近30年、印度塔塔集團旗下Tata Technologies，成為MIH電動車聯盟夥伴。

鴻海指出，Tata Technologies在電動車領域有許多優異技術與服務，未來透過MIH的開放式電動車生態系統，一起為產業帶來創新的發展，也為電動車產業推出更多解決方案與加速產品開發。

根據MIH官網，聯盟目前在全球會員數達到2380個成員，涵蓋64個國家與地區。

鴻海集團多名高階主管率領的代表團，日前參訪商用電動輕型卡車供應商Lordstown廠區，MIH執行長鄭顯聰也與Lordstown Motors總裁海托（Edward Hightower）會面。

鄭顯聰先前指出，MIH聯盟與鴻海持續合作，對外擴展出海口，包括在美國俄亥俄州的電動車工廠、泰國、中東、印度等地。

鄭顯聰透露，MIH聯盟正與歐洲和印度當地廠商洽談中，期盼今年在歐洲市場有具體結果，聯盟也與中國大陸當地廠商持續接觸；MIH聯盟已與泰國國家石油集團（PTT）和沙烏地阿拉伯當地企業合作電動車平台，與Lordstown Motors和Fisker等新創電動車企業合作也持續進行。（編輯：張均懋）1110629

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鴻海劉揚偉拜會泰國總理帕拉育 談電動車發展