印度塔塔科技 加入MIH聯盟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海今天晚間在官方臉書貼文宣布，在汽車專業領域深耕近30年、印度塔塔集團旗下Tata Technologies，成為MIH電動車聯盟夥伴。

鴻海指出，Tata Technologies在電動車領域有許多優異技術與服務，未來透過MIH的開放式電動車生態系統，一起為產業帶來創新的發展，也為電動車產業推出更多解決方案與加速產品開發。

根據MIH官網，聯盟目前在全球會員數達到2380個成員，涵蓋64個國家與地區。

鴻海集團多名高階主管率領的代表團，日前參訪商用電動輕型卡車供應商Lordstown廠區，MIH執行長鄭顯聰也與Lordstown Motors總裁海托（Edward Hightower）會面。

鄭顯聰先前指出，MIH聯盟與鴻海持續合作，對外擴展出海口，包括在美國俄亥俄州的電動車工廠、泰國、中東、印度等地。

鄭顯聰透露，MIH聯盟正與歐洲和印度當地廠商洽談中，期盼今年在歐洲市場有具體結果，聯盟也與中國大陸當地廠商持續接觸；MIH聯盟已與泰國國家石油集團（PTT）和沙烏地阿拉伯當地企業合作電動車平台，與Lordstown Motors和Fisker等新創電動車企業合作也持續進行。（編輯：張均懋）1110629