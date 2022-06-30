台積電聯電破底 台股盤中摔逾340點失守14900關卡
2022/6/30 11:12（6/30 11:28 更新）
台股30日一度失守14900點，電子類股指數大跌逾2%。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中台北30日電）台股今天出現破底走勢，大盤一度失守14900點，達14895.21點，重挫344.92點。隨著台積電、聯電股價同創波段新低，電子類股指數大跌逾2%，為弱勢指標。
至11時05分左右，台股加權指數來到14930.94點，下跌309.19點，成交值新台幣1428.33億元。
隨著費城半導體指數重挫2.2%，台積電與聯電今天股價走勢疲弱，台積電一度達480.5元，創19個月來新低，下跌10.5元，市值縮水2722億元，滑落至12.45兆元，影響大盤約87點。
聯電股價達新台幣39.3元，下跌1.6元，跌幅達3.91%；高價股也紛紛下挫，亞德客-KY及AES-KY股價一度跌破1000元大關，台股千金股剩7檔，信驊股價一度跌破2000元關卡，僅剩矽力-KY股價維持在2000元之上。電子類股指數重挫逾2%。
傳統產業股也普遍走跌，包括紡織、玻璃、造紙及航運類股指數同步下挫逾2%。水泥類股相對抗跌，類股指數在平盤上下震盪。（編輯：楊蘭軒）1110630
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台股剩7千金 僅股王矽力-KY股價逾2000元