第一化成砸3億收購Sol-plus 攻電動車馬達與電裝

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）能率集團旗下第一化成控股IKKA-KY今天宣布以新台幣3億元收購日本Sol-plus株式會社，跨入電動車馬達核心零配件及電動車電裝零件領域，並增加多家日系客戶。

IKKA-KY今天下午舉行重大訊息說明會，公布董事會決議以現金及股份交換方式取得Sol-Plus及其旗下日本及泰國子公司100%股權，共同搶攻電動車供應鏈市場。

此次收購案收購總價格約新台幣3億元，其中IKKA-KY預計增發新股不超過210萬5408股；普通股換股比率為每1股IKKA普通股交換Sol-plus約2.1611股；收購交割基準日暫定9月1日。若此次收購案完成後，Sol-Plus將成為IKKA 100%持股子公司。

IKKA-KY於去年在台灣證交所上市，主要業務包括自動駕駛（ADAS）及電動車輕量化等相關車用零配件，車用業務比重超過60%，產品供應給日本汽車第一階（Tier 1）供應鏈，包括住友電裝、愛信集團等，最終銷售給日本3大車廠，其中豐田（TOYOTA）超過半數以上。

Sol-plus主要產品原以生產車用影音塑膠零組件為主，主要客戶包括日本一線車用影音及電子大廠，如Sony、Denso-ten等；近年開發電動車馬達相關塑膠零配件，打入日系品牌電動車系供應鏈，生產基地位於日本及泰國。

IKKA-KY指出，Sol-plus泰國工廠可完善IKKA-KY在東南亞布局，後續電動車供應鏈上占地利之便。

展望今年營運，IKKA-KY預估第2季應是全年谷底，市場預期下半年半導體晶片缺貨陸續緩解，加上航空業重新起飛，可解決貨運量短缺問題，下半年汽車產業可擺脫低潮；IKKA-KY正規劃在日本名古屋設立第3座日本工廠，就近在TOYOTA等日系車廠供應鏈大本營，強化參與前期技術開發。（編輯：林興盟）1110630