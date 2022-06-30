徐旭東再談漲電價 盼調整要有時程不要忽然大漲

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（中央社記者賴言曦台北30日電）對於電價調漲議題，遠東集團董事長徐旭東今天再次表示，本來覺得調整8%應該差不多，結果漲15%，「這個蠻厲害的」，但他強調不是批評，只是認為行政方式可以「Smooth」（緩和）一點，不要忽然就大漲。

遠東新今天召開股東會，會後徐旭東接受媒體採訪時表示，電價上漲對遠東集團各公司影響程度不同，基本上水電是「百姓應有的權益」，但一直不漲也不好，只是希望調整要有時程，不要忽然就追趕式的上漲。

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遠東新副董事長席家宜則表示，現在是重新檢討能源政策的最佳時期，隨著夏天用電量增加，停電恐怕會成常態，尤其對服務業影響很大，政策規劃2025年核能要下車，但這「不可能」，目前綠電成本仍高，太陽能一度成本為5元，但目前電價僅2到2.5元，如果不是全民買單，未來電價將會相當可怕。

席家宜指出，政府對用電大戶的電價漲15%，為製造業帶來衝擊，但也只解決台電部分問題，台電目前還是虧損，預估未來恐還有第二波漲價，希望政府思考延遲現有核電廠的除役時間，讓大家可以先度過這幾年的難關。（編輯：蘇志宗）1110630