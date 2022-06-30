長榮國際股東會出席未過半 張國華書面提3點質疑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北30日電）長榮國際今天召開股東會，由於股東出席率未過半，多數議案以假決議通過，IPO計畫則因不得假決議故未討論。未出席的「哥哥派」張國華則質疑股東會召集及議案合法性，並就IPO計畫指「勿讓投資人蹚入經營權之爭的渾水」。

長榮「弟弟派」2月25日取得長榮國際經營權後，今天召開股東會，股東張國華未出席，而是由詠公司指派律師洪佩君、王健珉代表出席，並在股東會中提出3項聲明異議。

張國華首先在第1點聲明中表示，吳景明擔任張榮發慈善基金會董事長的程序於法不合一案，目前最高法院發回二審更行審理中，既然張榮發慈善基金會董事長及董事改選仍有爭議，就不應貿然在長榮國際股東會中，提出並決定攸關長榮國際長期發展的重大議案。

張國華接著在第2點聲明就長榮國際股東會議案中的IPO計畫指出，長榮國際依集團創辦人張榮發原先的規劃應屬家族閉鎖型公司，股東皆為家族內成員；且目前針對長榮國際所持股的集團事業體的經營理念仍存有重大歧異，在諸多重大事項仍不確定時，貿然規劃興櫃及上市櫃，將使投資人陷入經營權爭議。

張國華最後透過第3點聲明表示，長榮國際董事長鄭深池上任後大幅刪減盈餘分配，導致股東張榮發基金會原可透過股利進行慈善公益的預算大幅削減，有違上任時宣稱接任此職位是為了讓張家4兄弟「放棄成見、誠心相待，共謀圓滿解決之道」的說法。

張國華也在第3點聲明中表示，過去兄弟間曾對遺囑相關事宜處置的意見十分不同，但透過「遺囑執行人會議」溝通平台，成功解決分歧，顯示該平台的處理機制有其效用；呼籲兄弟間利用此一有效解決爭議的平台展開對話，並為兄弟間現有持股安排尋求適當的解決方案，儘速讓長榮集團回歸專業、穩定的經營。

長榮國際今天稍晚則透過新聞稿回應，基金會應登記事項有變更者，在取得主管機關許可檔並經向所在地法院聲請登記完成後，對外即得依財團法人法第43條規定代表基金會，而吳景明既經張榮發慈善基金會董事會推選並當選董事長，且經前述程序取得衛福部許可及完成登記，對外即得依法代表基金會行使權力，且可參與表決議案。

對於張國華就長榮國際IPO計劃的質疑，長榮國際表示，新任經營團隊自今年4月上任以來，每一項經營決策都是以符合公司治理原則、企業永續及與世界接軌為最高考量，而推動IPO計畫可讓公司財務與治理等層面更公開透明，在市場上提供投資人更多機會與選擇參與優質企業的經營與發展。

至於砍百億股利案，長榮國際指出，前任董事會就2021年度盈餘分配所提出的兩種版本，無論是3月22日董事會會前提案原擬每股配發現金股利新台幣10元，或當天會議臨時提出修改案為每股配發27.5元現金股利，皆「違背常理」；現行盈餘分配案改為每股3.5元是「合情合理」，且兼顧股東、員工權益，符合企業永續發展的需要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除回應張國華聲明外，長榮國際也指出，今天股東會出席率僅48.13%，且持股高達28.86%的第一大法人股東張榮發基金會竟未派任何代表出席，「完全漠視全體股東權益」，股東會主席鄭深池在會中「予以公開譴責」。

長榮國際表示，由於股東出席率未過半，會中多數議案包含盈餘分配等議案均以假決議通過，另依公司法第175條規定，長榮國際將於1個月內再行召集第2次股東常會決議；至於IPO計畫議案屬特別決議事項，不得假決議，因此未予討論。（編輯：林興盟）1110630