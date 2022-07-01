美股不振 標普500創逾半世紀最糟上半年表現

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美股6月30日收黑，標準普爾500指數6個月來慘跌20.6%，創1970年以來最糟上半年表現。圖為紐約證券交易所與對街的大無畏女孩銅像。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年7月1日

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（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）美股今天欲振乏力，金融、能源等族群表現低迷，道瓊指數下跌253點。隨著聯準會積極升息以期壓制通膨，標普500指數6個月來跌逾20%，創逾半世紀來最糟上半年表現。

3大指數早盤重挫，午盤雖有起色卻無力翻紅，道瓊工業指數終場下跌253.88點，跌幅0.82%，收在30775.43點。標準普爾500指數下挫33.45點，跌幅0.88%，收在3785.38點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌149.16點，跌幅1.33%，收在11028.74點。

今天是第2季最後一個交易日，道瓊指數與標普500指數本季分別重挫11.3%、16.4%，創2020年首季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引爆股災以來最糟單季表現。那斯達克指數同期大跌22.4%，創2008年以來最糟單季表現。

受通貨膨脹嚴重、聯邦準備理事會（Fed）積極升息、俄烏戰爭與中國封控防疫擾亂供應鏈衝擊，深陷 熊市 牛市、熊市小百科 牛市又稱多頭市場，是指證券市場上價格走高的市場。當指數距離前一波最低收盤紀錄反彈超過20%，即是進入牛市。

熊市又稱為空頭市場，是指證券市場上價格走低的市場。當指數距離前一波最高收盤紀錄下跌超過20%，即是進入熊市。 看更多 關閉 （空頭市場）的標普500指數半年來慘跌20.6%，創1970年以來最糟上半年表現。

上半年走勢低迷的科技與非必需消費類股今天持續下探。科技權值股方面，亞馬遜（Amazon.com）與Google母公司Alphabet跌幅都超過2.4%，蘋果公司（Apple）股價下跌1.8%。

那斯達克指數去年11月攻上歷史高點後回檔逾31%。這半年來，蘋果與Alphabet股價分別重挫23%、25%，電動車大廠特斯拉（Tesla）與臉書（Facebook）母公司Meta分別大跌36%、52%，影音串流巨擘Netflix則慘跌71%。

費城半導體指數下跌1.07%，半年來跌幅擴大到35.2%。台積電美國存託憑證（ADR）單日跌幅近2.3%，年初以來重挫32%。

聯準會為壓制處在40年高點的通膨，一改COVID-19大流行初期以超低利率刺激經濟的立場，3月起以1980年代以來最快步調升息。美股失去寬鬆貨幣政策支撐，過去兩年行情大好的高估值科技、成長股首當其衝，賣壓沉重。近期經濟衰退恐懼升溫，輪到金融、工業、消費等景氣循環股遭殃。

就連今年稍早因俄烏戰爭刺激油價上漲而風光的能源股近幾週也落難，背景是投資人憂心民眾將在不景氣時減少能源需求。今天標普500指數能源股跌幅逾2%。

全球主要中央銀行紛紛緊縮貨幣政策之際，聯準會6月中一口氣升息3碼（0.75個百分點），創1994年以來最大升幅。多位官員近期暗示，7月下旬的決策會議將再升息3碼。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天演講時說，比起升息過多以致經濟陷入衰退，他更擔心的是聯準會無法拉低通膨。

維持物價穩定是聯準會使命之一，長期通膨目標為2%。美國商務部今天公布，聯準會偏好參考、剔除食品與能源的核心個人消費支出（Core PCE）物價指數5月年增率為4.7%，略低於4月的4.9%，盤踞在1980年代以來最高點附近。

此外，美國5月消費支出成長0.2%，創今年最低月增率，反映民眾在高通膨環境中消費力減弱，經濟連兩季萎縮而陷入技術性衰退的風險升高。

根據德意志銀行（Deutsche Bank）今天公布的調查，約90%受訪投資人預期美國經濟將在明年結束前陷入衰退。標普500指數從前波高點回檔20%陷入熊市後，72%受訪投資人預期這項基準指數還會再跌，之後才會持久反彈。（編輯：郭中翰）1110701