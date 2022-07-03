中華精測6月營收年增22.9% 下半年營運可望再成長

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（中央社記者賴言曦台北3日電）中華精測今天公布今年6月營收為新台幣4.14億元，月增0.02%，年增22.9% 。展望後市，中華精測表示，自製微機電系統（MEMS）探針卡產品結構多元、客戶結構調整與全球布局綜效顯現，整體成長動能可期，下半年營運可望優於上半年。

中華精測今年第2季營收達11.85億元，季增43.0%，年增13.1%；累計前6個月的營收達20.14億元，年增8.3%。中華精測表示，整體來看，第2季仍交出亮麗成績單，改寫同期營收歷史新高紀錄。

中華精測說明，今年第2季雖面臨COVID-19疫情升溫影響，部分訂單遞延，不過受惠於固態硬碟（SSD）快閃記憶體控制晶片新客戶、5G智慧型手機（AP）應用、射頻（RF）及高效能運算（HPC）相關晶片測試需求暢旺，帶動第2季營收成長。

中華精測表示，整體來看，雖全球經濟發展今年受到COVID-19變種病毒株疫情升溫、俄烏戰爭等情勢干擾，但半導體產業因地緣政治、數位轉型等趨勢推動，仍扮演全球科技發展的火車頭角色，相關半導體先進技術、製程發展仍快速發展，中華精測也快速因應產業局勢及客戶需求，展開「變形蟲」策略進行結構性調整。

中華精測指出，中華精測2年內完成企業整體結構性調整，包括於集團化布局，內部進行組織調整、全廠管理進行數位升級、完成全製程AI智慧製造。

與此同時，發揮All In House高價值的研發實力，於外部推出符合半導體異質整合趨勢的多款自製探針卡，進而在北美、亞洲各主要市場完成據點拓展，優化客戶結構。

中華精測表示，在可預見的未來，結構性調整成效將推動中華精測邁向長期穩健成長、朝向永續經營發展。（編輯：翟思嘉）110703