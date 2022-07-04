公平會：去年傳銷營業額逾1068億元 首破千億大關

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（中央社記者張璦台北4日電）公平交易委員會今天公布調查結果指出，347家多層次傳銷事業去年營業總額達新台幣1068.45億元、年成長4.5%，首度站上千億大關；其中，銷售商品仍以營養食品類為最大宗 ，銷售額超過700億元。

公平會今天發布民國110年多層次傳銷事業經營發展狀況調查指出，去年營業總額及發放佣、獎金總額，都較前一年度增加，呈現持續上升的趨勢，但事業間營業規模差距甚大。

公平會表示，本次調查對象扣除尚未實施及已停、歇業等業者，並以110年間仍有實施多層次傳銷的347家事業為主；這些傳銷事業去年營業總額達1068.45億元，較109年調查的營業總額980.09億元，增加44.1億元、成長4.5%。

公平會指出，事業營業額平均值為3億791萬元，以介於1000萬元至1億元的家數最多，共計108家，占總家數31.12%，營業額合計約為43.84億元，占整體營業額4.10%。

同時，營業額達10億元以上的傳銷事業共有21家，占總事業家數6.05%，營業額合計達802.79億元，占多層次傳銷業整體營業額75.14%，平均營業額為38.23億元。

檢視佣金、獎金方面，公平會表示，去年傳銷事業佣、獎金支出達475.02億元，占營業總額44.46%，較109年的佣、獎金支付比率44%，增加0.46個百分點。

公平會指出，傳銷商加入傳銷事業，推廣、銷售商品或服務，並得介紹他人參加，進而獲得佣金、獎金或其他經濟利益，但因部分傳銷商僅為產品愛用者，實際並未從事傳銷行為。

因此，去年曾領取佣、獎金的傳銷商約98.5萬人，占傳銷商總人數27%；其中，女性傳銷商領取者計72.34萬人、占73.42%，領取金額為334.02億元、占 70.32%。

此外，公平會表示，去年傳銷商品仍以營養食品類銷售額最大，共計701.28億元、占65.64%，其次為美容保養品197.18億元、占18.45%。（編輯：郭無患）1110704