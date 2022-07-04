電金欲振乏力 台股盤中挫逾百點暫守14200點

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台股4日早盤一度上漲近70點，收復14400點關卡，但2次翻紅失利，指數面臨14200點保衛戰。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北4日電）美股漲跌互見，台股今天反彈無力，早盤一度上漲近70點，收復14400點關卡，但2次翻紅失利，電金族群熄火，航運小漲難撐盤，指數翻黑下挫逾百點，指數面臨14200點保衛戰。

美股上週五漲跌互見，投資人擔心決策當局為抑制通膨所採取的大刀闊斧措施，將傷害經濟成長，但尾盤扭轉頹勢，道瓊工業指數終場上漲321.83點，或1.05%，收在31097.26點；但費城半導體指數下跌97.795點，或3.83%，收在2458.456點。台積電美國存託憑證（ADR）暴跌近6%。

台股繼上週重挫後，今天反彈無力，2度翻紅都失利，早盤一度上漲近70點，暫時收復14400點關卡，來到14412.47點，隨後再度翻黑下挫逾百點。至10時45分左右，台股加權指數下跌115.82點，來到14227.26點，跌幅0.81%，成交金額1307.92億元。

觀察類股表現，電子股盤中跌幅逾1.2%，金融股下跌逾1.8%，觀光股漲逾1.3%，航運上漲1.7%；盤中代表中小型股的櫃買OTC盤中指數下跌1.24%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電疲軟，下跌8元，跌幅1.76%，至445.5元；鴻海今天除息，小跌0.5元，至100.5元，聯發科下跌0.33%，至610元。

金融股跌勢相對大，國泰金下跌近2.5%，中信金下跌2.44%，富邦金下跌1.72%，開發金下跌1.4%。

航運轉趨強勢，貨櫃三雄紅盤，長榮、陽明、萬海漲勢約1%，長榮航大漲逾4%，華航上漲約3.6%。（編輯：趙蔚蘭）1110704