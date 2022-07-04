鴻海除息 早盤一度失守百元呈現貼息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海今天除息交易，每股配發現金股利新台幣5.2元，今天開盤參考價101元，早盤鴻海股價下挫，一度失守百元大關，最低來到99.5元，跌幅1.48%，隨後重返百元之上，但仍小跌呈現貼息走勢。

鴻海配發股東現金股利總額達720.87億元，創歷史新高；鴻海在5月31日股東會通過配發現金股利5.2元，是鴻海上市31年來新高。

展望下半年景氣，鴻海董事長劉揚偉在6月上旬指出，下半年景氣與原來預期的差不多，甚至比原來想像稍微好一點；鴻海的產品和客戶群比較廣，並沒有看到市場傳聞的不利因素。

劉揚偉先前在鴻海股東會上預期，今年全年營運預估會比今年初預期要好，對於下半年供應鏈穩定度有信心。鴻海先前指出，到2025年集團毛利率目標朝向10%不變，持續有信心達標。

展望未來3年營運，劉揚偉重申到2025年，鴻海集團將取全球電動車5%市占率、營收規模拚新台幣1兆元規模，預估鴻海整車年生產規模可到50萬輛到75萬輛。

在半導體領域，鴻海集團去年在半導體項目營收規模約新台幣700億元左右，預期今年業績目標朝向年成長10%至20%邁進，2023年集團目標在半導體營收要超過新台幣1000億元。

在新世代通訊領域，鴻海開始布局B5G相關衛星通訊，最快明年可看到鴻海低軌衛星在上空運行。(編輯：趙蔚蘭)1110704