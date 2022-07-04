記憶體價格全面看跌 集邦：DRAM第3季恐跌近1成

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（中央社記者張建中新竹4日電）DRAM下半年旺季需求混沌不明，部分供應商已有意降價求售，市調機構集邦科技預期，第3季DRAM價格恐將下跌近1成，跌幅高於原預期的3%至8%水準。

集邦科技表示，個人電腦代工廠持續下修出貨展望，觀察各家DRAM庫存水位超過2個月以上，除非有極大的價格誘因，否則沒有急迫購料需求。

在供給端方面，集邦科技指出，受惠先進製程持續推進，第3季DRAM供給維持增加態勢，此外，DDR5因售價高昂影響滲透率受限，無法有效驅使DDR4產出收斂。預期第3季個人電腦用記憶體價格可能下跌5%至10%。

伺服器記憶體部分，集邦科技表示，買家手頭庫存約7至8週，韓國記憶體廠已有意討論產品跌價5%，預期第3季伺服器記憶體價格跌幅恐擴大到5%至10%。

行動記憶體部分，集邦科技指出，智慧手機生產目標不斷下修，手機品牌廠展望趨於悲觀，記憶體供應商產出卻持續增加，壓力隨著升高，預期第3季行動記憶體價格跌幅將擴大到8%至13%。

集邦科技表示，受加密貨幣市況萎靡不振影響，第3季繪圖記憶體價格將下跌3%至8%。因電視出貨下滑，網通等需求走弱，預期第3季消費記憶體價格恐將下跌8%至13%。（編輯：楊凱翔）1110704