升息循環下 首檔數位基建基金開募迎戰通膨

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永豐投信總經理濮樂偉（右）表示，在通膨、升息及戰火衝擊下股市波動大，全球數位轉型、科技升級趨勢下，數位基礎建設產業將相對受惠。中央社記者韓婷婷攝 111年7月4日

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）2000年以來每逢升息期間，都會出現防禦特性高的產品如基礎建設基金等，今年投資市場再度進入升息循環，投信業者搶基建商機，首檔聚焦在「數位基礎建設」產業的基金，今天開幕。

永豐投信表示，上半年申請募集及發行的新基金，已有6檔基金名稱包含「基礎建設」關鍵字。永豐ESG全球數位基礎建設基金（配息來源可能為本金）是瞄準全球數位轉型、科技升級趨勢，聚焦在「數位基礎建設」產業的基金。

永豐投信今天舉行新基金開募記者會，永豐投信總經理濮樂偉表示，在通膨、升息及戰火衝擊下股市波動大，尤其科技股震盪大，但在此次升息循環下債券產品也沒有比較有利；疫情後生活全面進入數位經濟時代，推動數位經濟建設加速發展，在市場大波動期間，基礎建設相關投資標的在穩定收入與金流的挹注下，更能降低資產波動度、追求定期股息收益特性等，適合作為資產配置核心部位。

永豐ESG全球數位基礎建設基金擬任經理人陳世杰表示，今年尋找投資機會十分辛苦、股市利空夾擊十分痛苦，近來台股快速拉回修正，股價天天都便宜，投資人處於辛苦又痛苦的階段；不過，他認為，現在的點其實是不錯的進場時間點，鎖定數位基礎建設產業投資，有機會「苦」盡甘來。

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陳世杰表示，通膨要大幅下降機會不大，今年全年出現經濟衰退機率相對不高，所以預期通膨還是會維持相對高檔；不過從目前看到年底，股市下跌修正已大部份反應景氣不好的現象，股價已率先反應超跌了，如果下半年景氣沒有真正衰退，預期下半年股價勢必漲回來。

陳世杰認為，全球數位基建的需求與投資商機正席捲而來，中國、美國、歐盟等紛紛推出大型基建計畫，尤其數位基礎建設產業約有70%比例是可以轉稼的，在通膨升息環境下相對受惠的產業，鎖定數位轉型為重點，近期股市大幅拉回，正適合逢低找買點，面對數位成為新常態潮流，應把握長線投資趨勢。（編輯：郭無患）1110704