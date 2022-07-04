飯店業3大利多挹注 暑期旺季拚業績轉強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北4日電）COVID-19疫情漸有趨緩態勢，加上進入暑期旺季、國旅補助將開跑等3大利多，飯店業備妥各式專案，喜迎親子客，如將房間改造成博物館、類出國體驗等，住房率普遍來到8成以上的水準，業績轉強有望。

飯店業者晶華表示，旗下太魯閣晶英雖因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降載，但7、8月進入國旅旺季，目前已是訂房客滿狀態，台南晶英、蘭城晶英住房率則分別達70%、80%。

搶攻暑假國旅住房商機，並打造類出國體驗，台北晶華酒店以7月4日美國國慶為活動主軸，於既有的郵輪式度假專案中加入美式夏令營隊元素，打造「夏日美國節」，強打親子客群相關的住房專案，目前台北晶華酒店週末住房率已來到60%。

搶攻暑假的親子商機，台北君悅酒店和網紅蝌蚪老師合作，將套房改造成博物館，展示恐龍模型，還可以近距離和兩棲類動物互動，有望持續挹注拉抬住房率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雲品指出，日月潭雲品溫泉酒店7月住房已達8成滿，8月也有近6成滿的成績，台北君品酒店在邊境管制放寬下，住房也開始復甦。君品近來推出買4000送6000、TOMICA主題房等暑期系列住房專案，持續拉抬住房率。

遠雄來7、8月住房率達8成水準，而平均房價已達9650元，均回到疫情前的旺季水準。看好今年斥資上億元改裝，遠雄悅來大飯店已完成全新主題客房，並打造全齡都能遊樂的瑞奇活力館，而花蓮遠雄海洋公園的改裝計畫也近完成，搭配觀光局旅補助計畫，樂觀估今年暑假業績較去年同期可成長超過20%。（編輯：楊蘭軒）1110704