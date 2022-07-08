美時斥資7.4億投資關係企業 強化參與美國市場

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）美時化學7日宣布，董事會通過擬投資2500萬美元（約合新台幣7.4億元）取得關係企業旗下子公司特別股股權，強化參與美國市場合作。

美時去年底、今年初曾參與Alvogen Pharma Limited 投資案，此次再參與其子公司投資案，以總金額2500萬美元取得Alvogen Pharma Limited旗下100%持有的子公司New Alvogen Group Holdings, Inc.所發行的特別股股權7450股，每單位價格為3356美元。

根據此次特別股股權發行條件，美時後續3年內每年至少有18%特別股股息，且能在適當時機、以固定價格將投資本金加計應得股息，轉換成其普通股股份。

美時表示，從2015年開始，Alvogen US就一直是美時最重要的業務合作夥伴之一。這項策略投資不但鞏固與Alvogen US現有的合作關係，更具體強化美時在美國業務上的長期參與。

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美時和Alvogen US於2019年首次合作成功上市戒癮用藥Buprenorphine、Naloxone舌下含片，並取得領先地位，雙方目前在美國市場尚有8個學名藥產品線正在合作中，其中以Lenalidomide的上市最具潛力，而這項重大上市也可望在未來幾年中為雙方公司創造更多更大的合作效益與實質報酬。期待透過這項策略投資，能將Alvogen US現有的505（b）2產品及研發專案帶進亞洲市場。

Alvogen US在美國以小型製藥代工起家，2020年營收已超越4.8億美元。目前Alvogen US已有50個以上上市產品，並已成功送出4項505（b）2藥證申請，其中2項已獲得藥證，並於2021年第4季在美國上市銷售。（編輯：張均懋）1110708