台積電ADR漲逾6% 帶動市值重登12兆元

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（中央社記者張建中新竹8日電）費城半導體勁揚111.77點，漲幅4.48%，台積電美國存託憑證（ADR）大漲6.74%，台積電今天早盤股價達470.5元，上漲13元，市值增加新台幣3370億元，重登12兆元之上。

隨著美股收高，台積電ADR攀高至80.65美元，上漲5.09美元，漲幅達6.74%，市值回升至4182.79億美元，居全球第13位。以台積電7日收盤價新台幣457.5元計，台積電ADR溢價約5.03%。聯電ADR也彈升至6.8美元，上漲0.44美元，漲幅達6.92%。

台積電與聯電今天股價同步走高，台積電早盤股價達新台幣470.5元，上漲13元，市值增加3370億元，重登12兆元之上，達12.2兆元，貢獻大盤約108點；聯電股價一度達新台幣40.65元，上漲0.8元。

聯發科股價也有不錯表現，達654元，上漲18元，市值增加287億元，攀升至1.04兆元。其餘信驊及譜瑞-KY等股價也紛紛走高，整體半導體類股指數一度大漲2.35%，為推升大盤強勁反彈的一大動能。（編輯：張均懋）1110708