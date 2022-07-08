上海解封供應鏈緩解 能率創新6月營收回溫

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）能率創新受惠於汽車事業營運回溫，6月營收新台幣9.2億，月增約14%，年減8.02%；能率表示，隨著大陸上海解封，車廠供應鏈問題緩解，汽車零組件事業部重啟拉貨力道，將對營收帶來正面助益。

此外，能率創新旗下創投能率亞洲資本轉投資J-Star Holding （YMAT），已在今年第2季向美國那斯達克申請上市，預計對外公開募資1700萬美元。

J-Star Holding （YMAT）成立於1970年，迄今已營運50年，總部位於台中，生產工廠在中國大陸。為全世界專門生產自行車車架和網球拍等碳纖維複合材料產品公司，產品主要銷往瑞士、法國、義大利、荷蘭、德國和日本等品牌客戶。

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能率創新表示，依據該公司於美國證管會提供招股書，2021年營收3130萬美元，較2020年成長41%；其中自行車業務營收超過60%。未來預計擴大產品品項及產能，朝向電動車及航太零件發展，規劃美國申請上市募資，以加速公司成長。

能率創新指出，近年來除不斷透過IKKA-KY深耕日系汽車市場，期待打造日系供應鏈平台外；也不斷透過旗下創投公司能率亞洲延伸產業發展觸角，除協助研究市場產業趨勢發展外，也參與各項產業投資，同時為能率創新尋找合適收購標的或是營運合作夥伴。（編輯：趙蔚蘭）1110708