觀望氣氛濃 台股收跌124點量縮不到2000億元

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（中央社記者潘智義台北11日電）台股連續兩天反彈後，今天市場出現觀望氣氛，投資人關心國安基金是否護盤、後續美國公布消費者物價指數是否攀高，成交值縮減至2000億元之下，指數跌破14400點關卡。

終場加權指數收在14340.53點，下跌124點，成交值新台幣1729.13億元，8大類股當中，泥窯、食品、紡織上揚，其餘類股都下跌，機電、金融類股跌勢最重。

晶圓代工雙雄台積電收462元，下跌1.07%；聯電收38.6元，下挫2.77%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收1880元，小漲0.53%；鴻海收101元，下跌0.98%。

面板報價跌勢緩和，但傳出國際大廠砍單消息，友達收在14.75元，下跌5.14%；群創今天除息，股價開高走低，收在11元，下挫1.79%，成交逾14.9萬張，為今天成交量最大個股。

航運類股占大盤僅11%，貨櫃三雄長榮小跌0.43%，收在92.3元；陽明收88.2元，上漲1.97%；萬海收在平盤120.5元。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股連續兩天反彈後，今天量縮反彈無力，接下來仍應先觀察美國即將公布的消費者物價指數（CPI）、台積電法人說明會。

廖健佑認為，若美CPI年增率攀高，股市仍可能因短線利空出盡，出現反彈機會，但從失業率來看，美國聯邦準備理事會（Fed）7月升息3碼機率仍高，股市反彈後還可能再往下探底，漲漲跌跌的過程恐將持續。（編輯：趙蔚蘭）1110711