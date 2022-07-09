國安基金11日開會 是否8度護盤投資人屏息等待

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

受到美股外溢效應以及多重利空拖累，台股6月大幅修正，近期萬四關卡失而復得。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北9日電）台股6月重挫1982點，堪稱慘烈6月，國安基金將於11日舉行例會，官員透露，當天針對近期股市狀況與國際政經情勢等提出報告，研議是否授權進場護盤。若例會決議進場，將是第8度護盤。

國安基金上一次進場，為2020年3月20日至9月底，長達207天護盤時間，為史上第二長的進場天數，也是第7次護盤紀錄。

今年受到美股外溢效應以及多重利空拖累，台股6月大幅修正，近期萬四關卡失而復得，國安基金主委、行政院副院長沈榮津日前表示，政府各部門會緊盯整體金融市場動態，國安基金必要時也會召開臨時會議，研議穩定股市策略。

目前國安基金每季例行委員會議已拍板11日開會，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華表示，例會當天，委員將聚焦近期市場情況和整體國內、外政經情勢發展，充分討論意見，進一步研議穩定股市策略，以及是否授權進場護盤。

他進一步指出，「下禮拜很多重要訊息慢慢浮現，可以再觀察一下」，包括兩大觀察指標，第一是美國13日公布6月的消費者物價指數（CPI）；第二，台積電等許多重量級法說會登場，屆時就能看看市場上的抽單、砍單傳聞是否為真。

至於坊間熱議台股跌破10年線，就是國安基金護盤時機，阮清華表示，國安基金進場不是看技術面分析，而是根據國安基金條例規範、依據當前整體情勢綜合評估。

另外，護盤國家隊的八大公股行庫買賣超情況受矚目，公股行庫主管透露，財政部曾示意，希望公股在銀行財務操作部位「不要賣超」，但主軸仍回歸自身操作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另有公股主管表示，近期台股震盪、回檔速度快，確實會在董事會授權額度的範圍內，選擇前景看好的產業、營運良好的公司，綜合評估個股投資價值，布局中長期收益投報較理想的標的。

針對財政部是否要求行庫進場護市，公股主管說，財政部基本上「只是關心」，台股主要還是看外資動向，而行庫此時在相對低檔區買到具產業前瞻性的個股，對銀行獲利面也將有所挹注。（編輯：潘羿菁）1110709