統一超6月營收同期最強 全家創史上第3高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北11日電）鮮食與飲料類別營收成長，推升超商雙雄6月合併營收。全家6月營收衝單月第3高；統一超單月營收、第2季營收及上半年營收，皆創同期新高。

統一超商6月合併營收新台幣239.5億元，較去年同期增加17.86%，上半年累計營收為1387.9億元，年增7.89%。

統一超表示，台灣7-ELEVEN透過實體門市、線上通路（如i預購、i划算）整合運用，掌握換季需求，帶動鮮食、咖啡類別營收成長超過30%，加上OPEN POINT會員數逼近1500萬且活躍度持續提升，帶動6月業績走高。

轉投資事業方面，統一超指出，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活、樂清、統一百華等，表現卓越並貢獻營收成長。展望後勢，統一企業集團在亞洲的7-ELEVEN邁向第1萬店，且進入第3季夏日旺季，營運動能積極向上。

台灣7-ELEVEN門市截至111年6月底店數6503家，去年同期店數6210家。

全家便利商店公布6月合併營收為75.1億元，年增18.9%，寫歷史單月第3高。累計前6月合併營收431.87億元，年增4.5%。

全家指出，截至6月底，總店舖數達4066家，月增22家。綜觀6月業績，受惠於店數增長、鮮食和飲料銷售暢旺、氣溫升高帶動來客增長等因素，整體呈現成長趨勢。

全家表示，6月鮮食銷售成長超過3成，其中尤以現煮飲品、霜淇淋、主食、麵包等表現突出，微波主食與麵包的業績成長超過1成5，飲料銷售進入暢銷旺季，成長也超過1成5。（編輯：楊蘭軒）1110711