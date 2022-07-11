亞德客第2季營收創高 第3季觀察通膨升息影響

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（中央社記者張建中台北11日電）亞德客-KY自結6月合併營收新台幣23.08億元，月減近13%，第2季營收72.23億元，創單季新高。亞德客-KY指出，正在調查全球高通膨及央行升息對各產業需求影響。

氣動元件大廠亞德客-KY今天公布6月合併營收23.08億元，較5月26.5億元減少12.93%，比去年同期23.76億元微減2.89%。

亞德客-KY指出，6月份接單金額仍高於出貨，但出貨仍受到中國大陸部分城市對COVID-19疫情的管控、以及部分客戶因等待地方政府發布獎勵政策細則而延遲出貨；6月份來自能源與照明設備、電池產業及汽車產業出貨有較高成長率。

第2季亞德客-KY自結合併營收新台幣計價72.23億元，創歷史單季新高，較第1季65.09億元成長10.9%，比去年同期70.35億元增加2.67%；累計今年前6月自結合併營收137.32億元，較去年同期129.69億元成長5.88%。

展望第3季，亞德客-KY指出，公司正在調查全球高通膨及央行升息對各產業需求的影響。

展望線性滑軌產能和營收，法人指出，第1季亞德客-KY線性滑軌產能規模已到人民幣10億元，預估今年底產能規模可到人民幣20億元；預估第2季線性滑軌營收可從第1季的人民幣5400萬元提升至人民幣1億元，預估今年第4季營收規模可到人民幣5億元。（編輯：林興盟）1110711