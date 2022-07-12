因應原物料漲價 111年光電躉購費率全年一致

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（中央社記者曾智怡台北12日電）經濟部今天正式公告108、110及111年度「再生能源電能躉購費率及其計算公式」修正草案，因應原物料價格上漲，111年太陽光電躉購費率全年一致，並增設大型案場加速設置獎勵機制。

經濟部日前修正再生能源電能躉購費率及其計算公式，提供今年適用第2期上限費率者，可比照費率較高的1期費率。此外，增設大型案場加速設置獎勵機制，一定條件之下，若在1年半內完工，額外費率最高每度新台幣0.1075元。

經濟部今天宣布完成修正草案預告作業，並正式公告。

經濟部說明，本次修正是針對太陽光電發電設備部分，除將111年度全年費率一致規定做更明確說明，以避免適用疑義，大型案場加速設置獎勵機制適用時點也納入規範外，其餘皆與草案相同。

關於本次草案預告期間主要意見，經濟部指出，第一，111年度全年費率一致，修正方向是以調整原適用111年度第2期上限費率的案件，改為適用111年度第1期上限費率，以鼓勵業者設置、並減緩原物料上漲的不確定風險。

經預告後，為使文字更加明確以避免疑義，採納民眾建議，再修正111年度費率公告第3點相關規定，將「同意備案時之上限費率」修正為「附表三之第一期上限費率」。

第二，大型案場加速設置獎勵機制部分，經濟部說明，該機制是以獎勵大型案場加速設置為目的，促使大型案場於取得籌設許可後儘早進場施工，與原寬限期等相關機制予以脫鉤，因此以「取得籌設許可」作為此獎勵機制的起算時點。

適用對象是110、111年度取得籌設的10MW以上、5至10MW併聯特高壓案場，提前一定時間內完工者。

經預告後，採納民眾建議，將期日計算方式規定納入第16點，以避免後續可能產生的爭議。

經濟部表示，針對預告期間的意見已充分研議，納入民眾意見，兼顧太陽光電推動當前實務需求，合理研擬適宜機制，後續仍會以最審慎的態度，處理再生能源電能躉購費率相關課題，為台灣再生能源產業奠定良好發展基礎。（編輯：楊蘭軒）1110712