上櫃公司6月營收年增逾7% 上半年成長8.2%

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（中央社記者潘智義台北12日電）財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心今天公布，上櫃公司6月營收總計新台幣2388億元，年增7.76%；6月營收較去年同期呈現成長趨勢主要產業為半導體業、貿易百貨業及通信網路業。

櫃買中心新聞稿指出，上櫃公司6月營收成長公司共492家，衰退公司共307家；今年1至6月全體上櫃公司營收總計1兆3564億元，較去年同期成長8.26%，其中營收成長公司共505家，衰退公司共294家。

全體上櫃公司6月營收較去年同期呈現成長趨勢主要產業為半導體業、貿易百貨業及通信網路業，衰退趨勢主要產業為建材營造業、金融業及電子通路業。

全體上櫃公司今年1至6月累計營收呈現成長趨勢主要產業為半導體業、鋼鐵工業及其他電子業，衰退趨勢主要產業為建材營造業、金融業及電子商務。

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櫃買中心表示，全體上櫃公司6月營收成長較大產業中，半導體業受惠於下游客戶需求強勁，加上5G應用、3D感測、光通訊、記憶體模組等產品需求增加致產能利用率提升，整體產業營收成長。

貿易百貨業受惠於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、政府推出振興方案、邊境管制推升國人在台消費動能。通信網路業則擺脫去年缺料困境，今年料況紓解，加上疫情使各種網路需求成長，帶動出貨。（編輯：楊蘭軒）1110712