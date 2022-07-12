房價漲促意願增加 銀行以房養老核貸數達350億

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（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會公布截至今年上半年銀行承作「以房養老」總核貸金額新台幣350億元，較去年底成長約9%，金管會官員分析，觀察近1年承作區域以中南部成長速度較快，顯示房價走揚，帶動民眾接受度提升，同時，台灣銀行積極推廣所致。

因應高齡化社會金融需求，銀行業開辦「以房養老」業務，以滿足高齡者老年生活所需資金，目前總計有15家銀行辦理商業型以房養老業務。

根據金管會統計，截至今年6月底為止，銀行辦理以房養老承作件數總計6104件、總核貸額度350億元，相較去年底分別成長8.5%、9.03%。

金管會銀行局主秘侯立洋說明，以房養老承作案件區域以北部地區為主，不過近1年及近1季承作區域以中南部及東部成長速度較快。

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侯立洋指出，主因是中南部及東部房價逐步上升，民眾接受度提升，且台灣銀行積極推廣以房養老，核貸件數季增170.83%，因此有中南部等地區承作案件成長速度高的情形。

至於外界關注有部分銀行以房養老承作案件掛零，是否是推廣以房養老業務遇到瓶頸；侯立洋說，以房養老貸款近1年成長率仍有逾10%，沒有遇到瓶頸，推測是國內民眾「有土斯有財」觀念濃厚，且客戶群較為侷限，必須為持有房屋所有權且房屋無貸款的年長者所致。（編輯：潘羿菁）1110712