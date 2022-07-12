更多編輯台推薦新聞：
斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄
運動

日本高中棒球比賽5局狂轟17支全壘打 82比0破紀錄

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖
生活

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖

安倍晉三遇刺遺體移往增上寺 賴清德赴日弔唁

安倍晉三遇刺遺體移往增上寺 賴清德赴日弔唁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
電金齊跌航運重挫 台股盤中下跌逾340點萬四關卡失守
首頁 / 證券
台積電
首頁 / 證券

電金齊跌航運重挫 台股盤中下跌逾340點萬四關卡失守

2022/7/12 10:45（7/12 10:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股12日賣壓沉重，盤中跌勢擴大，加權指數下挫超過340點，跌破14000點整數關卡。（中央社檔案照片）
台股12日賣壓沉重，盤中跌勢擴大，加權指數下挫超過340點，跌破14000點整數關卡。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北12日電）台股今天賣壓沉重，盤中跌勢擴大，加權指數下挫超過370點，跌破14000點整數關卡，盤中持續下探支撐，電子、金融股跌幅超過2%，台積電跌幅超過2%，貨櫃三雄重挫超過5%。

截至10時50分，台股加權指數來到13969.59點，下跌370.94點，跌幅逾2.5%，成交值新台幣1079.99億元。電子、金融表現疲軟，跌幅均超過2%。

14日將舉辦法人說明會的台積電、大立光賣壓沉重，台積電盤中最低一度至451.5元，跌幅超過2%；大立光盤中最低一度至1810元，重挫超過3%。

法說會坦言第3季前景有挑戰的動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科，今天股價也遭逢賣壓，盤中跌幅超過2%；昨天宣布預計買回1.1萬張庫藏股的被動元件大廠國巨，今天股價逆勢走揚，盤中漲幅超過2%。

台塑四寶今天股價漲跌互見，上半年每股稅後盈餘（EPS）居四寶之首的台塑表現有撐，盤中股價漲幅1%內；南亞、台化、台塑化股價表現疲軟，跌幅分別超過3%、6%及5%。

貨櫃三雄雖然6月營收表現不俗，但市場多空消息交戰，長榮、陽明今天盤中股價重挫逾5%。萬海6月營收創歷史第3高，但今天股價不敵賣壓，盤中下挫超過6%。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪，美股重挫，讓本就信心不足的台股持續低檔盤旋，加上IC設計族群股價表現弱勢，科技業還有第3季旺季不旺的疑慮，導致整體盤勢缺乏帶頭喊衝的領導族群。

儲祥生表示，台股走勢疲軟，導致不少6月端出亮眼營收的個股受到盤面情緒影響，股價跟著下挫。對於近期行情只求止跌回穩，反彈須待利空出盡後，美股有無明顯反彈，帶動亞洲股市上揚，吸引外資回籠台股，屆時底部就有成形的機會，為盤面走勢提供支撐。（編輯：張良知）1110712

延伸閱讀
美股下挫 法人：台股持續震盪打底美國股市收盤下挫 那斯達克指數重跌逾2%不確定因素籠罩市場觀望 台股創今年新低量國安基金3理由決議暫不進場 持續緊盯外資股市動向台股開高走低 回測14300點及5日線支撐台積電大立光強彈 台股漲350點站回5日線台積電、聯電與聯發科強彈 市值一度增逾7000億元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀