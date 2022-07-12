電金齊跌航運重挫 台股盤中下跌逾340點萬四關卡失守

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（中央社記者賴言曦台北12日電）台股今天賣壓沉重，盤中跌勢擴大，加權指數下挫超過370點，跌破14000點整數關卡，盤中持續下探支撐，電子、金融股跌幅超過2%，台積電跌幅超過2%，貨櫃三雄重挫超過5%。

截至10時50分，台股加權指數來到13969.59點，下跌370.94點，跌幅逾2.5%，成交值新台幣1079.99億元。電子、金融表現疲軟，跌幅均超過2%。

14日將舉辦法人說明會的台積電、大立光賣壓沉重，台積電盤中最低一度至451.5元，跌幅超過2%；大立光盤中最低一度至1810元，重挫超過3%。

法說會坦言第3季前景有挑戰的動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科，今天股價也遭逢賣壓，盤中跌幅超過2%；昨天宣布預計買回1.1萬張庫藏股的被動元件大廠國巨，今天股價逆勢走揚，盤中漲幅超過2%。

台塑四寶今天股價漲跌互見，上半年每股稅後盈餘（EPS）居四寶之首的台塑表現有撐，盤中股價漲幅1%內；南亞、台化、台塑化股價表現疲軟，跌幅分別超過3%、6%及5%。

貨櫃三雄雖然6月營收表現不俗，但市場多空消息交戰，長榮、陽明今天盤中股價重挫逾5%。萬海6月營收創歷史第3高，但今天股價不敵賣壓，盤中下挫超過6%。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪，美股重挫，讓本就信心不足的台股持續低檔盤旋，加上IC設計族群股價表現弱勢，科技業還有第3季旺季不旺的疑慮，導致整體盤勢缺乏帶頭喊衝的領導族群。

儲祥生表示，台股走勢疲軟，導致不少6月端出亮眼營收的個股受到盤面情緒影響，股價跟著下挫。對於近期行情只求止跌回穩，反彈須待利空出盡後，美股有無明顯反彈，帶動亞洲股市上揚，吸引外資回籠台股，屆時底部就有成形的機會，為盤面走勢提供支撐。（編輯：張良知）1110712