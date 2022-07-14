「台台併」前奏不斷 台灣之星再合作MyVideo

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（中央社記者江明晏台北14日電）台灣之星日前宣布與台灣大哥大MyMusic合作加值服務方案，被視為「台台併」前的整合序曲，申辦量超越同類型服務76%，今天再宣布與台灣大MyVideo合作，以影音內容搶攻眼球商機。

台灣之星今天宣布，看準線上觀看影音已是國人不可或缺的生活娛樂項目，繼6月攜手MyMusic合作創下佳績，再與影音串流服務平台MyVideo攜手合作，以影音內容搶攻眼球商機。

電信產業今年掀起整併，台灣大併購台灣之星、遠傳電信併購亞太電信，兩案都已送進國家通訊傳播委員會（NCC）及公平會；但業界預估，合併時程將會延後，合併效益恐在明年才開始顯現。不過，台灣之星已經率先以台灣大加值服務攬客，提前為用戶提供合併後效益。

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MyVideo是台灣大旗下OTT影音串流服務平台，近年積極投入本土戲劇製作，不只出品火神的眼淚、天橋上的魔術師、未來媽媽、2049等多部戲劇作品，今年更推出由導演王小棣領軍，培養新生代演員的茁劇場，4部影集將自8月6日起獨家線上首播。

受宅經濟發酵影響，有超過3成以上的消費者表示增加了付費收看網路影音內容的開銷，顯示對於線上付費觀看影音的消費模式接受度普遍提升，並逐漸習慣透過線上影音平台作為主要觀看來源，進而持續帶動線上串流影音市場成長，也推升台灣之星在影音類加值服務申辦量較去年同期成長62%。（編輯：張良知）1110714