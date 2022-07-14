錸德翻轉怡客咖啡30年品牌形象 首間概念門市開幕

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）錸德集團入主怡客咖啡後翻轉30年品牌形象，去年底喊出打造「全台最好吃連鎖咖啡品牌」，並於今年上半年陸續與名店進行聯名餐點合作，今天發表全新品牌識別、裝潢風格及產品結構，首間概念門市插旗林口。

成立於1994年，有著近30年歷史的台灣連鎖咖啡品牌先驅「怡客咖啡」於2021年底由錸德集團投資後，引入新團隊，進行全面性改革，全新品牌識別型塑「怡客藍」。

怡客今天正式發表全新視覺Logo以藍色為品牌主色調， 呼應ikari的日譯「錨」帶出的海洋意象。

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怡客咖啡總經理劉人豪表示，一般人常提到星巴克綠、路易莎橘、CAMA黃，期盼未來大家也能嚷嚷上口「怡客藍」來作為重要的品牌識別。

劉人豪指出，Logo不僅代表著餐點、輕食及咖啡3個盤子擺放在桌上的俯視圖意象，呼應現在年輕人拍攝餐點習慣，也同時代表著人群沉浸在咖啡廳內的低語及想像，象徵怡客致力帶給顧客美味及品質兼顧餐食的決心。全新裝潢風格，揮別過去咖啡廳昏黃柔和印象，以白色中性調為主，大膽嘗試舒適簡約港灣度假風格，供應近50組插座滿足客戶需求。（編輯：趙蔚蘭）1110714