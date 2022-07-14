美高通膨需求放緩 學者：恐影響台灣下半年出口動能

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（中央社記者蘇思云台北14日電）美國6月通膨率高達9.1%創逾40年新高，學者表示，隨著油價與大宗物資價格下降，美國CPI後續有望緩步下滑，但仍要留意歐美市場終端需求放緩，可能影響台灣消費性電子產品下半年的出口動能。

美國公布6月消費者物價指數（CPI）為9.1%，創下1981年11月以來新高。外界關注美國通膨何時觸頂，以及美國聯準會（Fed）後續升息節奏。

台經院國際事務處研究員邱達生告訴中央社記者，美國6月CPI為9.1%應該是這波高點，因為從國際油價預測數據來看，6月多開始往下走跌。

邱達生指出，美國生產者物價指數（PPI）從3月開始也有緩慢往下的趨勢，強勢美元也開始抑制國際原物料價格，生產端的PPI要傳導到消費端的CPI雖然會有一段時間，但對照下來，評估美國6月CPI數據應該已經觸頂，推估後續CPI應該是會緩步往下。

邱達生預估，Fed7月底升息至少3碼起跳，不排除上看4碼。

中央大學台經中心執行長、經濟系教授吳大任認為，美國聯準會（Fed）關注通膨跟失業率，美國CPI雖然可能逐步往下，但7月CPI高於8%機率還是蠻高，近期美國失業率仍低，估計Fed7月底升息已經無後顧之憂，應是3碼起跳。

吳大任認為，美國快速升息，美國家庭的房貸利率成本已經上升，加上物價仍高，勢必排擠非必要性支出，台灣出口品包括手機、筆電、腳踏車等也可能受到影響。部分產業報告示警，手機、筆電庫存正在上升，後續如果影響時間拉長，也可能燒到上游廠商，包括晶片、半導體等需求可能下降。

此外，吳大任分析，台灣這2年不少晶圓廠持續擴充產能，須留意如果美國、歐洲終端需求下滑，可能導致廠商產能利用率不足，對體質較差的廠商而言，財務面恐怕會有很大負擔，政府跟企業都必須持續留意變化。

邱達生指出，台灣過去2年受惠疫情，出口表現非常亮眼，下半年出口確實可能有壓力，但是否受到明顯影響持保留態度。

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至於台灣的物價走勢，主計總處公布6月CPI年增率飆到3.59%，創下近14年新高，也是台灣CPI連續4個月超過3%，不過主計總處認為6月是今年高點。

吳大任分析，台灣的7月CPI有兩大力量拉扯，一是去年6月、7月因為三級警戒，存有低基期因素，7月CPI年增率相對去年同期仍會偏高；另一力量是國際大宗商品價格6月開始逐漸下修，對物價走緩有幫助，最終物價走勢要看兩股力量而定。（編輯：林淑媛）1110714