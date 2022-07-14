龔明鑫：國發基金4活水 盼助生醫市值產值雙破兆

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（中央社記者張璦台北14日電）精準治療當道，國發會主委龔明鑫今天表示，國發基金透過4個管道投資生醫相關產業，希望吸引更多投資、人才加入，推升台灣生醫產業股票市值、產值「雙破兆」；生醫產業股票市值目前已逾新台幣1兆元，產值、營業額約7000億元。

全球各國政府與各大業者積極投入「精準治療3.0」布局，資誠聯合會計師事務所和財團法人生物技術開發中心，今天舉辦精準治療產業發展與趨勢論壇，國家發展委員會主任委員龔明鑫線上出席。

龔明鑫致詞時表示，台灣醫療水準在全世界排名相當高，針對精準醫療發展，去年「經濟學人」（The Economist）評比，台灣居亞太地區第2名，主要理由是台灣有完整、豐富的全民健保和癌症相關資料，且資通訊（ICT）技術強，得以運用這些工具，使精準醫療有好的發展。

他說，台灣精準醫療不僅是商機的把握，政府2016年已把生醫產業列在「5+2產業創新計畫」的重點發展領域，2020年更把精準健康，列為「6大核心戰略產業」，成為重中之重；從上述「經濟學人」評比來看，台灣確實可以在全世界精準醫療扮演關鍵力量，一定要把責任扛起來。

龔明鑫指出，法制部分的搭配也相當重要，除了新版「生技醫藥條例」，未來政府也將持續推動或檢視相關的生醫法規，如「再生醫療三法」、「智慧醫療創新實驗條例」相關法規的制定等。

除了法制建置，龔明鑫說，台灣如何善用自身優勢，同樣相當重要，可將既有健保資料庫、生物樣本庫和醫藥能量結合，強化精準技術量能，一些醫療院所也已開始從事實驗性計畫，未來把實驗性擴大、橫向整合，需各界攜手努力。

投資部分，龔明鑫表示，國發基金責無旁貸，並透過4個管道投資生醫相關產業，包含創業天使、直接投資、創新轉型基金和台杉公司生技投資，目前已經對80多間公司、合計投入逾100億元，帶動好幾倍的民間投資。

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「將來還會持續投資，希望整個生醫產業Scope（範疇）、甚至Scale（規模）可以擴大」，龔明鑫說，國發基金也會支持委託開發製造公司（CDMO）的發展，讓供應鏈、生態體系完整起來。

龔明鑫表示，自己有個夢想，即台灣的生醫產業股票市值、產值雙破兆，股票市值目前已經站上兆元，產值、營業額維持在7000億元水位，希望大家共同努力，把範疇、規模做大，在短時間內突破兆元大關，吸引更多投資、人才加入，現在精準醫療提供了機會，且台灣本身就有優勢，可大展所長。（編輯：楊凱翔）1110714