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大魯閣迎解封營運進補 股東消費券助攻

2022/7/14 16:32
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（中央社記者江明晏台北14日電）旗下經營休閒育樂場域的大魯閣表示，受惠解封行情和股東使用消費抵用券助攻，激勵6月營收一口氣年成長逾4倍，股東人數也因為發放抵用券，增加逾9萬人。

大魯閣表示，今年透過APP發送價值超過新台幣2800元的股東會紀念品，不只激勵股價連日漲停，股東人數也一舉增加超過9萬人，總數達到15萬人。

大魯閣說明，自6月1日開放透過APP線上領取使用紀念品，已有近5成的股東完成領取。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫、生活回歸正常步調，並配合暑假旺季的到來，營運已重回成長軌道，加上數萬名的股東回館使用優惠，也為場館帶來人潮及額外營收動能，達到股東回饋及品牌行銷的雙重效果。

大魯閣6月營收新台幣7909萬元，月增17.04%，年增411.94%。公司表示，除了受惠解封行情，也因去年同期正值三級警戒，營收基期較低。

大魯閣旗下有全台10家大魯閣棒壘球打擊場、3家大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、16家遊戲愛樂園、新竹大魯閣「福湯岩盤浴」及台中及台南的2家ROLLER 186滑輪場。（編輯：楊蘭軒）1110714

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