台積電、大立光領軍 台股盤中漲逾百點站上14500點

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（中央社記者賴言曦台北15日電）台股今天走勢震盪，早盤雖一度下挫至14378點，但隨後買氣進場助攻，盤中漲至14544點，站上14500點整數關卡；在各族群表現方面，金融、傳產類股表現疲軟，電子族群則普遍亮眼，大立光股價更一度衝破新台幣2000元。

截至10時30分，台股加權指數來到14554.82點，上漲116.30點，漲幅0.81%，成交量1166.69億元。電子類股漲幅1.97%、金融類股跌幅1.38%。

台積電、大立光昨天召開法人說明會；台積電對於第3季抱持樂觀展望，並調升今年全年美元營收成長目標，股價在信心加持下，盤中漲幅超過2%，最高至490元。大立光則在法說會釋出看好7、8月訂單訊息，帶動股價盤中最高衝到2005元，漲幅超過半根漲停板。

傳產股方面，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今天籠罩賣壓，盤中跌幅在1%內；航空雙雄華航、長榮航表現疲軟，盤中跌幅超過1%。塑化股方面，台塑、南亞、台化盤中跌幅在1%內，台塑化跌幅則超過1%。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時表示，台股雖然走勢震盪，但近期融資瘦身有成，加上台積電、大立光法說會破除市場先前悲觀看法，為投資人投下一顆定心丸，帶動半導體、車用電子、光學等族群走強。

黃文清認為，雖然台積電帶來正向展望，但仍要觀察其他廠商是否也有良好行情，預估台股這波不是「快牛」，而是「慢牛」，台股未來可能將持續量縮並震盪整理，但無論如何，低檔向上的趨勢不變，短線有緩步上揚的支撐空間。（編輯：趙蔚蘭）1110715