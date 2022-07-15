外資加大匯出 新台幣貶至29.946元逾2年新低

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（中央社記者蘇思云台北15日電）股匯不同調，台股大漲百點，但外資在匯市加大匯出，新台幣盤中一度貶破29.96元，但在央行加強防守下貶勢收斂，新台幣兌美元今天收盤收29.946元，貶5.7分，創逾25個月來新低。

台股今天在台積電、大立光「雙王」領軍下，指數終場上漲112.1點，以14550.62點作收。不過，三大法人今天外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超84.51億元。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.64角，貶幅達0.55%。

外匯交易員表示，外資午後加大匯出力道，政府基金也有進場買美元，出口商持續拋匯，上演「你丟我撿」，但貶破29.95元後，出口商轉為觀望，央行則加強防守，因此最後貶勢收斂，守住29.95元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.920元，最高29.910元、最低29.965元，最後收29.946元，連續第2個交易日走貶，台北及元太外匯市場總成交金額為16.375億美元。

外匯交易員表示，下週歐洲央行可能宣布升息，國際美元可能會盤整，但新台幣短期一定會去測試30元關卡，會不會站穩還要持續觀察。（編輯：楊凱翔）1110715