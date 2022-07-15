更多編輯台推薦新聞：
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因
國際

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
可成爆內鬼竊密帶槍投靠中國立訊 檢起訴14人
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率
首頁 / 產經

外資加大匯出 新台幣貶至29.946元逾2年新低

2022/7/15 18:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北15日電）股匯不同調，台股大漲百點，但外資在匯市加大匯出，新台幣盤中一度貶破29.96元，但在央行加強防守下貶勢收斂，新台幣兌美元今天收盤收29.946元，貶5.7分，創逾25個月來新低。

台股今天在台積電、大立光「雙王」領軍下，指數終場上漲112.1點，以14550.62點作收。不過，三大法人今天外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超84.51億元。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.64角，貶幅達0.55%。

外匯交易員表示，外資午後加大匯出力道，政府基金也有進場買美元，出口商持續拋匯，上演「你丟我撿」，但貶破29.95元後，出口商轉為觀望，央行則加強防守，因此最後貶勢收斂，守住29.95元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.920元，最高29.910元、最低29.965元，最後收29.946元，連續第2個交易日走貶，台北及元太外匯市場總成交金額為16.375億美元。

外匯交易員表示，下週歐洲央行可能宣布升息，國際美元可能會盤整，但新台幣短期一定會去測試30元關卡，會不會站穩還要持續觀察。（編輯：楊凱翔）1110715

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀