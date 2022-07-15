台股週線連2紅留長下影線 提防法人提款賣壓

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台股15日在台積電、大立光領軍下，站上14500點整數關卡，週線連2紅。圖為台北證交所電視牆。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北15日電）台股今天在台積電、大立光領軍下，站上14500點整數關卡，週線連2紅。法人分析，雖然台股下週有機會由台積電助攻挑戰月線約14763點反壓，但需留意新台幣兌美元會否貶破30元大關，提防法人提款賣壓影響盤面走勢。

台股今天早盤陷入整理，最低一度下挫至14378.33點，不過10時過後台積電、大立光買盤進場，加上光學、被動元件族群助攻，指數終場上漲112.1點，漲幅0.78%，以14550.62點作收，成交值新台幣2267.58億元。

台積電、大立光在法說會題材助攻下，今天雙雙以紅盤作收。台積電終場上漲17.5元，以492.5元作收，漲幅3.68%；大立光股價盤中則一度衝破2000元，終場漲幅收斂，以1990元作收，漲幅4.46%。

相較於電子類股今天大放異彩，金融、傳產類股則籠罩賣壓，金融類股跌幅1.86%；貨櫃三雄長榮、陽明、萬海持續弱勢，終場跌幅均超過1%；航空雙雄華航、長榮航也同步拉回。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪時表示，台股是否有機會延續上漲動能，要看美股後續表現，但已公布財報的美國銀行股第2季獲利下滑，接下來還有重量級科技股的財報將公布，一旦不能帶來利多訊息，恐導致部分個股回測底部，連帶影響台股持續震盪。

摩爾投顧分析師林漢偉告訴中央社，觀察台股今天整體盤勢，雖然電子族群普遍表現亮眼，但傳產、金融類股表現不佳，上漲個股少於下跌個股，顯示指數是靠台積電、大立光等個股支撐才得以走揚，雖然只要台積電守住月線，台股也有機會挑戰月線反壓，但今天台股成交量仍呈現量縮，顯示市場仍明顯信心不足。

林漢偉表示，因此，下週台股挑戰月線反壓除了要觀察量能是否上升外，新台幣兌美元走勢也是一大觀察點，近期美元指數已攀上20年新高，如果下週新台幣兌美元貶破30元大關，電子權值股要提防法人提款賣壓，並與國安基金拉扯，形成高檔震盪。（編輯：楊蘭軒）1110715