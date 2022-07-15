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台積電大立光齊發威 台股上漲112點突破14500點

2022/7/15 14:01（7/15 14:08 更新）
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台股15日在台積電、大立光「雙王」領軍下，終場上漲112.1點，以14550.62點作收。（中央社檔案照片）
台股15日在台積電、大立光「雙王」領軍下，終場上漲112.1點，以14550.62點作收。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北15日電）台股今天在台積電、大立光「雙王」領軍下，指數10時過後震盪走高，終場上漲112.1點，以14550.62點作收；週線上漲86.09點，呈現週線連二紅。

台股今天早盤陷入整理，一度失守14400點；不過10時過後台積電、大立光買盤進場，加上光學、被動元件族群齊揚，指數終場上漲112.1點，漲幅0.78%，以14550.62點作收，成交值新台幣2267.58億元。

觀察盤面個股表現，台積電、大立光在法說會題材助攻下，成為台股領頭羊，終場台積電上漲17.5元，收在492.5元，漲幅3.68%；大立光盤中股價一度突破2000元關卡，終場上漲85元，以1990元作收，漲幅4.46%。

傳產股方面，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海持續弱勢，終場跌幅均超過1%；航空雙雄華航、長榮航也同步拉回。（編輯：張良知）1110715

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