美股漲跌互見 法人：台股走勢震盪

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（中央社記者賴言曦台北15日電）美股4大指數走勢分歧；法人表示，6月CPI數據加深市場對經濟衰退的憂心，雖然台股有國安基金護盤，接下來將與美股連結，整體走勢震盪；投信則認為，本益比來到近年低點，台股長期趨勢向上不變。

美國公布6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%後，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）、摩根士丹利（Morgan Stanley）公布第2季獲利下滑，並警告經濟即將放緩。市場憂心經濟衰退及美國聯邦準備理事會（Fed）本月稍晚可能最多一口氣升息4碼，美股主要指數面臨賣壓，但隨後跌幅收斂，收盤走勢分歧。

道瓊工業指數下跌142.62點或0.46%，以30630.17點作收；標準普爾500指數下跌11.40點或0.30%，收3790.38點；科技股那斯達克指數微漲3.60點或0.03%，收11251.19點；費城半導體指數上漲49.55點或1.92%，收2626.92點。

台股產業訊息部分，晶圓代工廠台積電昨天召開線上法人說明會，指出第3季毛利率可受惠匯率因素，但原材料成本高加上調漲電價，抵銷匯率有利條件。儘管有製造成本等變數，長期來看，台積電毛利率超過53%的目標仍可達成。

國安基金12日傍晚決議授權進場，金管會昨天也宣布啟動首波穩定股市措施，包含鼓勵上市櫃公司實施庫藏股及放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，15日起投資人可和券商協商融資券追繳差額的抵繳擔保品，在取得券商同意下，可以股票、債券與基金之外的有價品協商抵繳。

資深分析師王兆立接受中央社記者電訪時表示，美股除了受高於預期的CPI數據影響，後續還有企業公布財報等待發酵，預料短線表現不會太佳；台股雖然近日有國安基金進場護盤，預估短線反彈兩天後，後續會與美股接軌，走勢呈現震盪。

群益投信認為，台股今年外資賣超近兆元，期間融資餘額降至新台幣2000億元以下，維持率降至140%以下，大盤本益比11倍，至近年低點，但通膨、升息、經濟衰退等多重利空已陸續反映，台股長期趨勢向上不變，只要大盤拉回就是買點，科技電子類股仍是台股第3季投資重點。（編輯：張均懋）1110715