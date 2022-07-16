壽險上半年砸逾270億搶進不動產 中壽最積極獵樓

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（中央社記者謝方娪台北16日電）6家壽險業上半年持續錢進不動產，交易總額達新台幣274.7億元。中壽上半年買下台北市潤泰金融大樓部分樓層、台中市豐邑A8市政核心大樓，若再加計近日標下的精英電腦大樓，今年合計更已砸236億元獵樓。

依保險業辦理不動產投資管理辦法規定，壽險業投資不動產年化收益率不得低於基準利率加5碼，因央行今年已調升1.5碼，帶動壽險業投資不動產年化收益率門檻上調至2.47%，今年上半年壽險業已從大台北地區，逐漸往外圍新竹、桃園、台中等地區布局不動產。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，央行升息後，法令對壽險業租金要求的投報率拉高，會影響壽險業出價能力，同樣租金水準，壽險業出價能力約較升息前下滑15%，使壽險業在大台北地區能布局的標的越來越少，會往外圍地區尋找適合標的。

商仲觀察，在景氣處於升息循環下，壽險業投資不動產相對保守，尤其以購買大台北地區不動產意願較受影響，不過大台北地區以外都會區競爭力拉高，在台中、新竹等地，以租金穩定收益型、有成長潛力的商辦等不動產較受青睞。

根據商仲統計，若扣除容積移轉交易，上半年有6家壽險業錢進不動產，交易總額達274.7億元。中國人壽1月有2筆不動產交易，分別砸近32億元及120.5億元買下位於台北市大安區的潤泰金融大樓部分樓層、台中市西屯區的豐邑A8市政核心大樓整棟。

值得注意的是，近日中壽再斥資83.5億元標下三商美邦人壽出售的台北市內湖區精英電腦大樓，合計今年中壽已砸236億元獵樓，為今年以來最積極布局商用不動產的壽險公司。

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上半年壽險業不動產交易較受矚目的案件還包含國泰人壽3月斥資25.06億元權利金標下高鐵桃園車站特定區地上權，全球人壽評估新竹市都市發展前景佳，也在3月砸58億元買新竹市國賓大飯店整棟大樓。

富邦人壽在4月以26.48億元買新竹工業區土地，5到6月期間，則有台灣人壽花6.16億元買台中市豐邑市政都心廣場部分樓層、南山人壽以6.5億元買下台北市崇聖大樓18樓等。（編輯：郭無患）1110716