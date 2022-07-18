前瞻基礎建設第4期計畫 淨零碳排預算新增近百億元

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（中央社記者蘇思云台北18日電）國發會今天表示，前瞻基礎建設計畫第4期因應淨零碳排跟各部會需求，調撥第5期的300億元額度移到第4期，合計第4期預算約2100億元，其中，淨零碳排部分也新增近100億元預算。

國發會今天審議通過「112年度重大公共建設計畫暨前瞻基礎建設計畫第4期特別預算先期作業審議結果」，預算合計為新台幣3456.495億元，包含整體匡列中央公務經費1778.495億元，以及前瞻特別預算112年度、113年度的1678億元。

國發會今天舉行第100次委員會議會後記者會。

國發會表示，前瞻特別預算總額度已框定8400億元，原規劃第4期（112到113年）額度1800億元，第5期（114年1到8月）額度1000億元。不過，配合配合國家淨零碳排政策以及各部會提出額度外需求，調撥第5期中的300億元額度移到第4期運用，合計第4期預算達到約2100億元，其中約8成屬於公共建設類，另外2成屬於科技發展類。

國發會主委龔明鑫在記者會上表示，國發會3月底公布2050年淨零碳排路徑圖，但很多計畫現在就要開始進行，包括投入比較前瞻的綠能技術、氫能、地熱、碳捕捉、儲能、綠色建築節能設計、電動車充電樁等。

根據國發會資料，為實現台灣淨零轉型的目標，前瞻基礎建設計畫第4期特別預算率先依據「十二項關鍵戰略」，新增強化淨零排放計畫約100億元額度，其中公共建設類計畫73.27億元、科技發展類計畫25.44億元。

龔明鑫指出，後續請各部會加強計畫執行與管控，要求各項計畫如期如質完成，以達促進經濟景氣及增加就業的目標。

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此外，國發會委員會今天也另外審議通過國發會提報「112年度政府重要社會發展計畫先期作業審議結果」一案。國發會表示，各部會送審經費需求共423億5340萬1000元，經審議後核列330億5328萬8000元。

國發會表示，過去一年疫情仍影響人民生活，本次各機關提報的社會發展計畫，切合總統施政理念及行政院施政重點，龔明鑫也請各機關強化規劃與落實執行相關計畫，透過完備警政、海岸巡防等關鍵基礎設施，推動國家語言，提升文化軟實力，鞏固社會安全網，營造民眾安心生活的社會。（編輯：潘羿菁）1110718