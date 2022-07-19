工研院攜手10家產研機構 串聯長航時無人機產業鏈

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（中央社記者張建中新竹19日電）工研院今天宣布，與中光電智能機器人、中興電工及東元電機等10家產研機構，籌組「燃料電池與無人機整合聯盟」，加速長航時無人機產業鏈成型。

工研院指出，「燃料電池與無人機整合聯盟」成員包括中光電智能機器人、中興電工、田屋科技、台灣希望創新、宇嘉通信、東元電機、新普科技、雷虎科技、鐙鋒綠能科技與台灣經濟研究院。

工研院表示，聯盟成員遍及燃料電池材料、系統整合、數據通訊、無人機應用等領域，將加速長航時無人機產業鏈成型，提升產業競爭力及搶攻新商機。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘透過新聞稿指出，無人機應用日趨多元而廣泛，提升續航力及酬載力是全球無人機產業的發展目標。

李宗銘表示，工研院積極投入燃料電池無人機技術發展，以潔淨能源氫氣為燃料，相較傳統鋰電池電力系統，飛行時間可長達3倍以上。

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此外，藉由機身輕量化設計，提供燃料電池無人機更多酬載重量空間，李宗銘指出，目前已完成雙軸旋翼機酬載10公斤飛行126分鐘、多旋翼機酬載5公斤飛行130分鐘、直升機酬載10公斤飛行74.5分鐘等長航時紀錄，可滿足戶外巡檢、商業物流、緊急醫療運輸等使用需求。

工研院表示，目前燃料電池無人機已完成一系列場域驗證，如宜蘭頭城至龜山島、澎湖馬公至望安、台南北門至澎湖東吉嶼的多次跨海來回飛行，並成功挑戰海拔3200公尺新達山屋的高山緊急物資遞送飛行，且通過民航局燃料電池無人機特種實體檢驗。（編輯：林淑媛）1110719