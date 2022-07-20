歐特明攻房地產擴增實境 高階相機模組出貨北美

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）先進駕駛輔助系統（ADAS）設計商歐特明切入特殊領域擴增實境/虛擬實境（AR/VR）相機模組市場，布局房地產應用，AR/VR相機模組出貨至北美客戶，下半年穩定供貨。

歐特明主要布局ADAS和自動駕駛視覺人工智慧系統，定位為車用第一階（tier 1）供應商，生產汽車電子元件ECU、攝影鏡頭、以及設計視覺人工智慧AI軟體。在開發高階車用相機模組後，歐特明也與國內光學大廠策略合作，進軍特殊領域AR/VR相機模組市場。

歐特明今天透過新聞稿指出，公司關鍵技術在3D環景影像系統，透過此技術切入AR/VR 商用市場，提供特殊領域AR/VR相機模組，解決AR/VR在3D 360度影像拼接時所需要的影像需求，客戶將相關方案應用在商用房地產AR/VR市場。

歐特明董事長吳錫慶指出，目前特殊領域AR/VR相機模組已出貨至北美那斯達克（NASDAQ）上市公司，下半年穩定供貨，歐特明積極布局高階相機模組產品線，初期先透過高階相機模組切入市場，再以視覺AI技術加值。

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歐特明產品暨行銷總監曾怡舜表示，歐特明在車用環景系統累積許多影像拼接技術經驗，掌握相機模組的光學製程，因此在開發特殊領域AR/VR相機模組時，能夠自製微米級（µm）AA 6軸調焦機，生產高階相機模組，應用在AR/VR特殊領域，也可維持影像的品質與清晰度。

法人先前指出，中國小鵬汽車是歐特明最大客戶，2019年開始歐特明開拓台灣和中國以外客戶，預估今年小鵬汽車營收占比將降到8成以下，規劃2023年占比降到5成至6成。（編輯：趙蔚蘭）1110720