智崴：在手訂單接近歷史高點 下半年加快出貨

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（中央社記者吳家豪台北21日電）體感設備廠智崴資訊董事長歐陽志宏今天說，今年主題樂園人潮明顯反彈，智崴在手訂單接近2019年的歷史高點水準，但塞港、缺料等問題影響出貨，下半年會加快出貨，預計今年共有5座飛行劇院開幕。

智崴今天舉辦「夏日動漫飛行祭」記者會，宣布22日起將於台北、高雄飛行劇院上映3部動漫主題影片，分別是與日本講談社合作的「進擊的巨人奪還之戰」、「攻殼機動隊」和自創IP（智慧財產權）「地球保衛戰」，結合智崴的6軸飛行體感設備。

歐陽志宏指出，主題樂園人潮已經回流，今年暑假情況比2019年更好，到主題樂園現場幾乎買不到票，需要提前預約，因為主題樂園大部分是本地客，民眾出不了國，只好留在國內玩。

歐陽志宏說，智崴今年上半年在手訂單接近2019年同期的歷史高點水準，但仍面臨出貨問題。除了塞港影響，缺工也導致安裝設備時不好找工人，從接單到安裝、出貨還是需要一些時間。他表示，下半年出貨速度會加快，但還有很多要考慮的變數，全球供應和運輸體系尚未回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

歐陽志宏表示，今年預計開幕5座飛行劇院，上半年已在基隆潮境公園開幕1座，下半年有中國海南島1座及廣東1座，另有2座在其他國家。

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他觀察，明後年會有比較多飛行劇院開幕，在後疫情時代，原本主打旅遊的國家都開始拚旅遊建設，為2024年可能到來的旅遊旺季做準備，智崴現在接到的訂單，很多客戶都說希望2024年開幕，尤其是東南亞國家。

智崴集團表示，國際旅遊市場受疫情影響的這2年，團隊仍持續儲備研發能量，在價格新台幣數千萬元的中小型設備至逾10億元的高階產品線，開發更多元、豐富的新設備。（編輯：張良知）1110721