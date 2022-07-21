三大法人同步買超135.67億 聯電獲青睞

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）台股今天大漲204.48點，收在14937.7點，一舉收復14900點整數關卡。三大法人今天同步買超台股新台幣135.67億元，聯手買超聯電，外資並加碼海運、金控股及台積電、聯發科。

台股今天震盪走高，終場收在14937.7點，大漲204.48點，逼近萬五大關，漲幅1.39%，成交值新台幣2357.91億元；電子股終場勁揚1.81%，金融漲0.99%，航運上漲2.08%。

三大法人今天同步買超達135.67億元，其中自營商買超15.71億元，投信買超4.42億元，外資及陸資買超115.54億元。

電子股與航運今天走揚、金控股回神，主要是獲得外資買盤的挹注。根據台灣證券交易所統計，外資法人今天買超聯電、長榮、開發金、仁寶、元大金、陽明、宏碁等均超過萬張；其中，買超聯電達3.85萬張、買超長榮3.62萬張。

外資今天也買超台積電6264張及聯發科3078張，外資已連續4個交易日買超聯發科達6397張。

投信方面，今天買超永豐金近1.13萬張，卻賣超開發金1.68萬張；投信今天買超聯電1980張，自營（自行買賣加上避險）也買超聯電7080張。

展望台股後市，兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪分析，若22日台股挑戰萬五後將進入壓力區，下週恐面臨技術性壓力，市場觀察重點將在26日至27日的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議結果。

黃國偉指出，按照以往經驗，FOMC會議前美股有一波回檔壓力，不過市場預期升息4碼機會小，若升息不確定因素排除，台股將有一波明顯反彈，挑戰15150點壓力區後回檔整理，再看機會上攻季線15656點。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，從資金面來看，台股類股輪動快速，今天電子、航運、金融堅挺，不過鋼鐵等傳產仍有賣壓，若類股輪動健康，台股後市正面看待。

林漢偉指出，今晚關注歐洲中央銀行（ECB）貨幣決策會議後升息結果，下週關注FOMC利率會議結果，以及美國重要科技股財報，將牽動台股盤勢。（編輯：張良知）1110721