研調：品牌廠調控庫存 面板廠下半年旺季不旺

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（中央社記者潘智義台北21日電）研調機構集邦科技預期，2022全年液晶監視器（Monitor）出貨將達1.4億台，年減3.5%，品牌廠調控庫存的策略將可能使下半年面板和代工廠迎來旺季不旺的寒冬。

集邦科技（TrendForce）新聞稿指出，2022上半年全球液晶監視器（Monitor）出貨量達7230萬台，與2021年同期相仿，受物流運輸問題影響，部分2021年第4季整機訂單遞延至今年第1季銷售，加上部分品牌對2022年展望樂觀，因此在第1季便開始積極促銷衝量。

集邦說明，儘管自第2季起俄烏戰爭、高通膨等嚴重影響歐洲消費市場需求，但商務機種需求尚有餘溫，進而填補消費市場的缺口。

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展望下半年液晶監視器市場趨勢，集邦評估，由於商務機種訂單多數已在第2季底消化完畢，新增訂單速度趨緩，整體商務需求動能已不如上半年。消費機種則受高通膨、美國升息等衝擊，市場消費力道持續低迷，預計第3季及第4季液晶監視器出貨量將分別季減5.4%、2.4%，上、下半年出貨比例約51.7比48.3。

集邦指出，目前缺櫃塞港情況舒緩，第2季液晶監視器整機從中國運往北美、歐洲所需時間，較第1季約減少2至3週，加上需求持續疲軟，也讓品牌廠商倉庫裡的整機庫存水位竄升。品牌廠為了去化手上庫存，最快的方法是減少上游面板、零組件及代工廠整機採購量，以及積極促銷刺激銷量。（編輯：楊凱翔）1110721