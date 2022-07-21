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國安級營業秘密保護技術？律師：要考慮員工赴中限制

2022/7/21 21:12（7/21 21:26 更新）
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眾達國際法律事務所主持律師陳世杰21日在台灣上市櫃公司協會東方領袖講座表示，企業是否申請國家核心關鍵技術之營業秘密，應先考慮申請後有政府補助，但員工赴中國出差須經政府審查的附帶條件。中央社記者潘智義攝 111年7月21日
眾達國際法律事務所主持律師陳世杰21日在台灣上市櫃公司協會東方領袖講座表示，企業是否申請國家核心關鍵技術之營業秘密，應先考慮申請後有政府補助，但員工赴中國出差須經政府審查的附帶條件。中央社記者潘智義攝 111年7月21日
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（中央社記者潘智義台北21日電）眾達國際法律事務所主持律師陳世杰今天表示，企業是否申請國家核心關鍵技術之營業秘密來保護公司技術，應考慮申請後有政府補助，但員工赴中國出差須經政府審查，是否會影響公司在中國的營運。

陳世杰在台灣上市櫃公司協會東方領袖講座，以「營業秘密的保護與攻防－深度解析實務案例及國安法最新修正專利與營業秘密」進行演講。

他直言，企業對於獨門技術到底該選擇申請專利，還是採取營業秘密來保護，因公司擁有的技術一旦申請專利，就必須公諸於事，大家都可以模仿，只是模彷者須向專利所有者支付專利權的使用費。

因此，若是技術公開後，別人學習不易，就可考慮申請專利；若是專利技術公開後，別人也很容易學，那就不要公開，改採營業秘密的形式保護。

他說，專利、營業秘密的選擇，一般而言是1比4，或1比5，多數的情況選擇營業秘密保護。

他解釋，國安法最新修正專利與營業秘密條文規定，申請國安級的營業秘密須向國家科學及技術委員會（科技部改制）申請認證，一旦完成認證可獲國家的經費補助，但員工到中國做生意，則須專案向政府申請，所以企業應先考慮公司的經營實務需求，再決定是否申請。

眾達國際法律事務所律師賴柏翰進一步說明，一般營業秘密訴訟採地方法院、高等法院、最高法院三級審理，但國安國安級的營業秘密訴訟僅二級二審。

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賴柏翰強調，打營業秘密訴訟，事前準備很重要，因從檢察官公權力介入到偵結，平均需154.2天，即便進入法院審理階段，若從地方法院上訴二審還要相當時日。

因此，他建議告訴人平常對自家營業秘密的掌握度就要夠高，像台積電內部的營業秘密登記制度，即便類似的創新技術，也可登錄內部的營業秘密，再經過整合，理出哪些相同，哪些不同或近似，一旦需要訴訟，便可快速掌握狀況，有利於不見得很懂技術的檢察官起訴被告，或法官同意檢察官對被告進行搜索。（編輯：楊蘭軒）1110721

陳世杰
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