台積電聯發科領軍 台股大漲204點挑戰萬五

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台股21日終場大漲204.48點，收在14937.7點，一舉收復14800點和14900點整數關卡。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美股費半指數強勁，台股今天電子權值股領軍，台積電重返500元、聯發科收復700元，加上金融股回神，大盤震盪走高，大漲204.48點，收14937.7點，一舉收復14800點和14900點整數關卡。

美國晶片法案挺進第一關，美股四大指數收紅，費城半導體指數強勢，台股今天在電子權值股領軍下，指數震盪走高，不僅守穩月線約14637點、5日線約14727點之上，更收復14800點整數關卡，午盤電子續強、金融反彈、航運堅挺。

終場大盤收在14937.7點，大漲204.48點，漲幅1.39%，成交值來到新台幣2357.91億元，電子股終場勁揚1.81%，金融漲0.99%，航運漲2.08%。

聯發科今天強勢，收復700元大關，終場收在716元，大漲6.71%，台積電重返500元大關，終場收在501元，漲1.21%。聯電也不遑多讓，終場收在42.8元，上漲5.03%。

鴻海收在105.5元，上漲1.93%，日月光投控收在85.7元，上漲2.76%，台達電收250元，小漲0.4%。

航運股貨櫃三雄走堅，長榮終場收93元，上漲3.68%，萬海收105.5元，上漲1.93%，陽明收88.3元，漲1.96%；航空雙雄休息，長榮航收34.25元，小漲0.74%，華航收23.3元，小漲0.22%。

金控股今天回神，其中富邦金收在58.4元，小漲0.52%，國泰金收45.05元，小漲0.33%，中信金收22.65元，上漲1.8%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，國安基金進場護盤，激勵市場信心，台股前波低點回測13928點，已反映通膨、升息、半導體及手機庫存上升等利空，跌幅已達滿足點，打出的底部較前波15000點附近更為紮實。

從籌碼面來看，沈建宏指出，融資減幅已高於台股跌幅、法人籌碼趨於乾淨、外資期貨未追加淨空單等因素，加上美國公債十年期殖利率下滑、下半年通膨有機會下降等利多訊號，預期台股短線有機會展開強勁的反彈行情。

觀察產業面，沈建宏表示，就產業面分析，半導體及手機庫存已持續去化，其中手機調整庫存已超過6個月，配合蘋果（Apple）iPhone 14系列新品上市，有利帶動產業需求回溫；此外，低軌道衛星深具題材性，汽車零配件受惠中國多項利多政策，成長動能強勁。（編輯：黃國倫）1110721