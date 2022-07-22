群創高效循環綠工廠 5大化學品平均回收率77%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北22日電）面板廠群創光電今天宣布，透過高效循環綠工廠，持續提升經濟循環績效，包括在原物料循環面向，有效回收5款大宗化學品，平均回收率達77.6%。

群創透過新聞稿指出，水循環管理效益方面，2021年製程水回收率達97.2%，台灣廠區雨水取用量占整體用水4.1%，整體單位投片面積用水強度較2016年下降24.6%。

群創解釋，針對原物料、水、能源及綠色物流4大經濟循環，打造高效循環綠工廠，厚植綠色管理於生產營運中，透過導入創新的綠色技術，持續精進原物料、水、能源與綠色物流管理，以廠內製程循環再使用與廠外供應商循環回供兩類方式，攜手價值鏈夥伴實踐綠色行動，達成循環經濟效益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，有鑑於人工智慧（AI）、5G、物聯網數位時代來臨，群創善用工業4.0技術，以智能製造加速變革管理，利用「i-FM （intelligent facility management） 資訊管理系統」監控收集用電、用水及廢氣、廢水排放等數據，以數位化有效管控能資源與減碳分析。

群創推出全球第一座液晶再利用工廠，也是電子業首創沼氣發電，樹立循環經濟創新典範；透過與工研院技術合作，建構全球第一座自動化液晶循環再利用工廠，每日最高可處理達12噸的不良品液晶面板。（編輯：林興盟）1110722