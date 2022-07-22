住都中心4119億社宅聯貸案簽約 創國內聯貸規模新高

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北22日電）國家住都中心委託台灣銀行統籌主辦新台幣4119億元聯貸案，今天於台灣銀行總行完成簽約儀式。此聯貸案締造國內聯貸規模史上新高紀錄，聯貸案資金將用於興辦社會住宅。

國家住宅及都市更新中心委由台灣銀行統籌主辦4119億元聯貸案，並由台灣銀行擔任管理銀行，今年6月27日已先行簽署聯貸合約，今天進一步於台灣銀行總行舉行簽約儀式，由國家住都中心董事長花敬群與台灣銀行董事長呂桔誠共同主持。

此聯貸案資金用途為支應興辦社會住宅所需，原預計籌募金額為4119億元，在台銀、合庫、農業金庫、台企銀、兆豐銀、彰銀、土銀、華銀、一銀等9家金融業踴躍支持下，承諾參貸金額高達6600億元，最後以4119億元結案。

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國家住都中心承接政府6.9萬戶社宅興建任務，預計在全國19縣市、約200多處基地興辦社宅，規劃導入綠建築、智慧建築、耐震標章與通用化概念，興建住宅單元、店鋪及停車位，並配備托嬰中心、幼兒園或日照中心等各式社福設施，提供友善優質居住環境及居住服務機能，更強化地區社會福利服務輸送。

國家住都中心表示，此聯貸案籌措的4119億元資金，114億元將用以購置社宅基地、2805億元投入住宅單元、400億元用於社福空間或商鋪等附屬設施、800億元為停車設施。（編輯：林興盟）1110722