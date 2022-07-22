金管會推主題式監理沙盒與試辦 4個月22件輔導案

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（中央社記者謝方娪台北22日電）為鼓勵金融創新，金管會今年以「數位身分認證及授權」為題，推動主題式監理沙盒及業務試辦，自2月下旬至6月底為止，已有16家機構提出共22件輔導案，顯示業者參與踴躍。

為鼓勵金融機構及金融科技業者提出創新解決方案，金管會今年1月18日宣布推出「數位身分認證及授權」主題式監理沙盒及業務試辦，希望在兼顧民眾需求及業者風險控管前提下，引入具數位認證及授權便利性、安全性及可靠性的方案，讓民眾使用數位金融服務更方便安心。

金管會今天表示，自今年2月下旬舉辦線上座談說明會並開始受理業者提出輔導請求後，截至6月底已有16家機構提出共22件輔導請求。

業者提出的業務模式包括使用金融FIDO（金融行動身分識別標準化機制）作為跨機構或跨集團的身分認證，並應用於線上開戶、申辦業務及登入行動銀行等，或透過電支機構帳戶串接證券開戶、運用電子簽章協助開戶及簽署合約、法人線上申貸的身分核驗及保險業紙本同意書數位化等多元金融服務場景應用。

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金管會指出，針對業者的輔導請求，已召開多場輔導會議，其中部分業者提案已完成前期輔導，進入業者準備申請試辦文件的階段，預計將在今年下半年正式提出相關創新服務的試辦申請案，後續金管會也會將取得核准的業者試辦案件揭露在官網上。

考量金融業者及金融科技業者對「主題式監理沙盒及業務試辦」參與狀況踴躍，為鼓勵數位金融創新服務發展，金管會表示，將持續受理此次「主題式監理沙盒及業務試辦」的申請案，歡迎有興趣的業者向金管會提出輔導需求。（編輯：翟思嘉）1110722