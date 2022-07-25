外資賣超15億元 減碼晶圓代工、航運及金融股

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（中央社記者吳家豪台北25日電）台股今天終場下跌13.03點，收在14936.33點，外資及陸資賣超新台幣15.13億元，減碼標的以晶圓代工、面板、鋼鐵、航運及金融股為主，其中聯電賣超2.56萬張最多。

台股今天平低盤開出後，沿平盤附近來回震盪，午盤後走勢依舊，終場以小跌13.03點作收，成交量能縮減至新台幣1823.34億元，顯示反彈步入反壓區，買盤逐步退場觀望。

觀察外資賣超前10名個股，晶圓代工二哥聯電賣超2.56萬張居首，面板股友達賣超2.2萬張排第2，鋼鐵股中鋼賣超1.63萬張位居第3。其次依序為長榮、玉山金、華航、陽明、兆豐金、中信金、期街口布蘭特正2。

外資買超排行榜則聚焦電子權值股及傳產族群，前10名依序為華新、鴻海、群創、開發金、臺企銀、中石化、寶成、台塑、彩晶、裕隆。

投信今天買超13.15億元，前5名個股依序為奇鋐3278張、佳世達3188張、遠東新1328張、元晶1251張、三陽工業1229張。（編輯：黃國倫）1110725