電子廠消化庫存壓力大 台股跌129點失守5日線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北26日電）由於電子股有消化庫存壓力，加上美國聯邦準備理事會（Fed）本週估將再升息，台股今天開低後向下尋求支撐，指數跌破5日線約14872點，成交值不到2000億元，半導體及鋼鐵股成殺盤重心。

加權股價指數尾盤跌幅收斂，終場下跌129.55點、跌幅0.87%、收在14806.78點、成交值新台幣1833.39億元，聯發科宣布與英特爾（Intel）建立晶圓代工合作關係，未能激勵股價表現，連帶台積電、聯電股價跟著沉淪，金融股在兆豐金、中信金硬挺下，類股指數演出今天盤面少有的紅盤表現。

分析師表示，除了Fed將在28日凌晨公布最新利率決策，市場普遍預估升息3碼（1碼為0.25個百分點），讓市場維持觀望氣氛外，台股陷入低量潮，連續2個交易日成交值萎縮至2000億元以下，也讓股價推升力道面臨瓶頸。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，就市場情緒來看，市場悲觀情緒已近金融海嘯水準，已接近最壞情況；就評價面分析，經過年初以來的大幅修正後，台股許多企業本益比滑落至10倍附近，甚至10倍以下，加上殖利率已來到4.5%以上的優勢，投資價值浮現，建議持股不宜殺低，反而可利用急跌逢低布局績優股。

分析師認為，這波台股在國安基金宣示進場護盤後，加速大盤指數築底後重啟反彈行情，進一步收復月線關卡，但成交量能還沒完全放大，不過相較近期美股4大指數已陸續站上季線，可以留意前波反彈14500點的頸線是否守穩，在技術面偏多、配合國際投資氣氛好轉，大盤近期仍舊有機會維持反彈氣勢。（編輯：黃國倫）1110726