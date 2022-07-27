研調：筆電第3、4季出貨將雙位數年減 進入顯著修正

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（中央社記者江明晏台北27日電）DIGITIMES Research研究，華東封控影響筆電（NB）供應鏈產出，加上品牌因通膨、烏俄戰爭及封控需求降溫，預期第3、4季出貨，將持續年減雙位數百分比，NB出貨進入顯著修正期。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫研究指出，華東封控影響筆電（NB）供應鏈產出較預期嚴重，加上品牌因通膨、烏俄戰爭及封控開始打擊全球巿場需求而調降第2季代工訂單，2022年第2季全球NB出貨（未計可拆卸式機種）表現不如先前預期，較前季衰退1成6，年減24%，預期第3、4季續年減雙位數百分比。

但是DIGITIMES Research指出，2022下半年雖有需求反轉及品牌庫存大增等壓力，但封控造成前季低基期及傳統旺季效應仍將刺激品牌積極出貨以達全年目標，預期第3季與第4季NB出貨將分別季增12%與3%。

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觀察2022年第3季前六大品牌，DIGITIMES Research指出，除華碩外，出貨皆將較前季增長，龍頭業者聯想雖將成長，但拉貨力道將不如往年，因主攻的歐亞巿場通路庫存較高；第2名惠普（HP）第2季受封控影響較大，加上部分IC短缺程度大於對手，皆造成第2季基期較低，第3季預期相關供給問題可解決，出貨季增程度可達2位數；第3名戴爾（Dell）第2季受封控影響最小，相對基期高於對手，加上商務巿場出現需求反轉，使其第3季出貨僅將有個位數季增。

第4名蘋果（Apple）第2季受封控影響最嚴重，加上第3季大幅改版的MacBook Air與其他搭載新M2處理器的新品上巿，將帶動其第3季出貨大增超過4成；第5名華碩因歐洲及新興巿場通路庫存較高，將為第3季唯一出貨季減者；第6名宏碁第3季出貨可望小幅季增，主因前季Chromebook表現不佳帶來低基期。（編輯：趙蔚蘭）1110727