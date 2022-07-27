麗清下半年中國訂單滿 今年營收年增上看15%

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）LED車燈模組廠麗清今天指出，下半年中國大陸訂單滿，第3季營運可回到第1季水準，第4季出貨可較第3季佳，預估全年營收年增幅度13%至15%，若車用晶片缺料改善，成長幅度更大。

麗清下午參加券商舉辦車用零組件迎全球新能源車競賽線上研討會，觀察上半年營運，麗清指出，4、5月受到中國上海COVID-19封控影響上海廠效率，6月處於調整期，因此上海廠第2季呈現虧損；從上半年財報來看，上海廠產出占比達75%，第2季幾乎未出貨，僅台灣桃園觀音廠和中國廣東東莞廠出貨。

麗清指出，儘管6月起上海封控逐步解禁，產能調整，不過供應商也在上海周邊，恢復狀況要看供應商原物料交期是否縮短。

麗清指出，第2季毛利率表現會比第1季的12.17%差，預估第2季恐虧損，影響第2季和上半年由盈轉虧。

麗清說明，第2季毛利率下滑，主要是車用晶片缺料，導致設備產能利用率偏低，最高僅到7成；此外主要客戶華域視覺業績比重偏高，要求供應商給折扣，使得毛利率受到影響。

展望下半年，麗清指出，7月開始上海廠逐步恢復生產，中國大陸客戶對於車燈模組下單量滿，「每天被客戶催」、交不出貨，台灣桃園觀音廠車用晶片供應漸恢復，但中國廠區晶片仍缺，下半年營運成長幅度要看車用晶片供應狀況。

麗清預估，第3季營運可回到第1季水準，7月出貨會比6月好，第4季出貨會較第3季佳；下半年毛利率表現可比上半年好，全年營收目標較去年成長13%至15%，若車用晶片缺料改善，今年營收成長幅度更大。

麗清說明，新客戶可帶動毛利率，產能利用率提升，目標下半年毛利率重返17%至18%區間，因應原物料價格上揚，麗清也會與客戶動態商討價格調整方案展望明年營運，麗清訂下年成長15%至20%區間的目標，主要是中國新車市場消費者需求旺，車燈模組訂單多，加上台灣觀音廠可出貨至美國，有助明年營運表現。

關於台灣觀音廠產能布局，麗清指出，擴第二區塊智能頭燈控制器產線，市場銷往美國為主，月產值規劃新台幣1億元。法人表示，麗清取得美系車廠頭燈控制器訂單，預估10月至12月每月產值可到1億元，明年每月產值可超過1億元，最高上看1.4億元。

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麗清持續布局電動車車燈，目前占整體業績比重約25%，法人指出，麗清電動車車燈客戶以中國整車品牌商長城和吉利為主，也透過大客戶華域視覺拿到一企和上企等整車廠訂單。

麗清持續布局中國大陸LED車燈模組市場，主要客戶包括品牌車廠長城汽車等，以及中國主要車燈第一階供應商華域視覺科技（原上海小糸）、廣州小糸、大茂偉瑞柯、OLSA（Tier 2）等。（編輯：張均懋）1110727